Ictus, l'Irccs Piemonte nel progetto Angels, insieme ad altri 1500 ospedali

La rete del progetto Angels coinvolge ben 1.500 ospedali europei, per garantire un equo accesso a trattamenti efficaci e tempestivi i cui risultati definitivi dovranno essere raggiunti entro il mese di maggio 2019. Da 6 mesi l’Irccs Piemonte fa parte del progetto che ha l’ambizioso obiettivo di migliorare il trattamento dell’ictus ed evitare rischiose perdite di tempo.

“L’obiettivo è realizzare un percorso condiviso che sia il più virtuoso possibile e che consenta di ridurre i ritardi negli intervalli tra il tempo di arrivo in ospedale/accesso neuroimmagini/terapia e ricovero – dichiara Nicoletta Reale, Presidente di A.L.I.Ce. Italia Onlus – Questo vuol dire salvare migliaia di vite e, nello stesso tempo, prevenire le possibili conseguenti disabilità. Bisogna soprattutto fare in modo che alle persone colpite da ictus venga riservato lo stesso livello di trattamento ovunque esse si trovino, eliminando qualunque spreco di tempo e di risorse”

La stroke unit dell’Irccs è allocata presso l’Ospedale Piemonte ed è entrata ufficialmente a far parte del network Angels da sei mesi. La collaborazione si è declinata in diverse fasi, le quali hanno previsto la definizione dell’algoritmo per la gestione del paziente con ictus a livello intraospedaliero con il coinvolgimento del personale dei vari reparti ospedalieri coinvolti nell’emergenza.

Per migliorare i percorsi di diagnosi e cura, il personale è accompagnato con interventi di formazione e simulazione in situ organizzati dall’U.O. di Neurologia d’Urgenza e Stroke Unit con il supporto di Angels. Questo processo sistematico ha permesso, in pochi mesi di attività, di raggiungere importanti risultati per la cura dei pazienti colpiti da ictus ischemico.

Il programma Angels è attualmente coordinato a livello italiano da uno steering committee, di cui fanno parte il Prof. Danilo Toni, come presidente eletto dell’ISO, il Prof. Antonio Carolei, come Presidente ISO, la Dott.ssa Nicoletta Reale, come Presidente di ALICe, la Dott.ssa Paola Santalucia dell’IRCCS e la Dott.ssa Svetlana Lorenzano, in qualità di esperte di formazione, oltre ai referenti delle singole regioni.

Per maggiori informazioni il sito ufficiale è www.angels-initiative.com