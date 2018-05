Salvato un cane in mare. Sequestrati 60 ricci di mare e 20 chili di oloturie

Un cane in mare, a 500 metri dalla riva, nelle acque di Torrenova. La Guardia Costiera lo ha salvato e riconsegnato alla proprietaria.

Inoltre sono stati sequestrati circa 60 esemplari di ricci di mare e 20 kg di oloturie, comunemente note come “cetrioli di mare”, nonchè l’attrezzatura utilizzata per la pesca subacquea. Ai due pescatori di frodo sono state elevate sanzioni per 2mila euro. I ricci di mare e le oloturie, ancora vivi, sono stati rigettati in mare.