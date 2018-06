Giardini. Vorrei una legge che, menzione speciale agli alunni del Comprensivo

Normal

0

14

false

false

false

IT

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Tabella normale";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:"Calibri","sans-serif";

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";

mso-bidi-theme-font:minor-bidi;

mso-fareast-language:EN-US;}

GIARDINI NAXOS. Sabato prossimo alle 10 presso L’Assinos palace hotel di Giardini Naxos le classi prime della scuola secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo di Giardini riceveranno una “menzione speciale” per il lavoro realizzato dagli alunni nell’ambito dell’iniziativa Vorrei una Legge che…, anno scolastico 2017-2018, nell'ambito di una iniziativa organizzata dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La Commissione di valutazione ha particolarmente apprezzato l’elaborato prodotto “Vorrei una legge che…tutelasse il nostro territorio” per l’entusiasmo e l’impegno con cui i ragazzi, attentamente indirizzati dai docenti, hanno seguito il percorso formativo, volto a far cogliere ai più giovani l’importanza delle leggi e del confronto democratico. Al fine di valorizzare ulteriormente il lavoro svolto e approfondirne il contenuto con i ragazzi, una delegazione del Senato premierà gli alunni, come preziosa occasione di incontro e confronto su temi e valori particolarmente sentiti dai giovani cittadini che in qualità di piccoli legislatori hanno realizzato il progetto premiato.