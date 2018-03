S. Teresa di Riva. Chioschi sul territorio comunale, approvato il regolamento

S. TERESA DI RIVA. Il Consiglio comunale, con voto unanime e qualche emendamento della minoranza, ha approvato il regolamento inerente la realizzazione di chioschi sul territorio comunale. Il provvedimento esitato in aula individua le linee guida generali per regolamentare la materia, anche in virtù delle numerose istanze. “Adesso – spiega il sindaco, Danilo Lo Giudice - si procederà con l’approvazione in Giunta delle aree da destinare alla localizzazione dei chioschi al fine di poter giungere alle successive assegnazioni, tramite pubblica selezione, secondo i criteri adottati dal Consiglio comunale. Ringrazio l’ufficio tecnico nelle persone dell’architetto Coppolino e del direttore Pagano – prosegue Lo Giudice - per la predisposizioni di tutti gli adempimenti al fine di poter giungere alla concretizzazione di questa importante iniziativa”. Il regolamento individua le linee guida generali per la realizzazione dei chioschi. “L’amministrazione comunale – ha concluso il sindaco - è voluta andare incontro alle numerose richieste pervenute negli anni. Si punterà a realizzare i chioschi anche nella frazione collinare di Misserio oltre che nei punti nevralgici della comunità, rispettando il contesto armonioso anche da un punto di vista urbanistico”.