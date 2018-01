Taormina. Un botto di presenze e di divertimento. Capodanno secondo tradizione

TAORMINA. La capitale siciliana del turismo si è “riaccesa” per Capodanno, secondo previsione. Alcuni degli alberghi andati in “letargo” dopo l’estate hanno riaperto i battenti per il pienone di S. Silvestro che ha fatto raggiungere e superare quota un milione e 150mila presenze nel 2017. In aumento rispetto all’anno precedente. Il Countdown di mezzanotte in piazza IX Aprile ha rappresentato il momento Clou del Capodanno 2018 nel contesto di un evento promosso dal Comune di Taormina. L' assessorato al Turismo guidato da Salvo Cilona si è avvalso della stretta collaborazione della Società Cooperativa Itc XXIV Maggio. Hanno altresì collaborato Salvo Zappalà, Giorgio Intelisano ed il gruppo "Maskenada". Un successo, questo, per il promoter, Salvo Mannino, taorminese"doc", diventato punto di riferimento delle serate di richiamo di tutto il comprensorio e non solo. Durante la serata sono apparse anche le telecamere di un nuovo programma, "I love Taormina", del regista Fabio Di Dio. Fotografo ufficiale della serata Rocco Bertè. In piazza anche Radio Universaltv. Hanno condotto l’evento Roberta Rapisarda e Paola Parisi con l’esibizione di Gabriella Cannavò, special guest dj & producer, Joe Bertè che ha realizzato la compilation “Capodanno Taormina 2018”. "Un modo questo - ha commentato Mannino - per promuovere al meglio le bellezze ed attrattive di un territorio unico al mondo". Promoter dell’evento Oriana Rinaldi e Sara Fresta. Tradizionale passeggiata sul Corso Umberto nel primo giorno del nuovo anno. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Salvo Cilona: “Abbiamo chiuso il 2017 con un record di presenze, andato ben oltre le previsioni. Un dato turistico importante sul quale riflettere”.