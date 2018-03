Incidente nella galleria Madonna di Montauto. Tre feriti

Un incidente si è verificato intorno alle 22 in tangenziale, nella galleria Madonna di Montauto, l'ultima prima del casello in direzione Villafranca. Un'auto, con a bordo un uomo e una donna, è andata a sbattere contro una delle pareti della galleria ed è finita in testacoda. Il mezzo che seguiva, solo col conducente a bordo, non è riuscito ad evitare l'impatto.

Sul posto la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso. Dei tre feriti, la donna è quella che desta maggiori preoccupazioni. Nelle prossime ore se ne potrà sapere di più sulle sue condizioni.