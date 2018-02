Torna a Messina il regista argentino Norberto Presta

Doppio appuntamento al Teatro dei 3 Mestieri e ai Magazzini del Sale con Norberto Presta, attore, regista, insegnante e drammaturgo italo-argentino, che sarà impegnato a Messina in una imperdibile mini tournée: Frammenti di vite condivise, in programma venerdì 2 febbraio alle ore 21 al Teatro dei 3 Mestieri e Famiglia - Sul fascismo e altre calamità, in scena ai Magazzini del Sale sabato 3 e domenica 4 febbraio alle ore 21. I due spettacoli trattano temi quali l’immigrazione (non solo riferita alla attualità, ma quale eterna condanna per i popoli, per tutti i popoli in tempi e modi diversi), l’ideologia e la memoria.

Sempre ai Magazzini Norberto, nei giorni 4, 5 e 6 febbraio, terrà un seminario per attori e danzatori dal titolo “La voce che danza”: l’obiettivo del lavoro sarà quello materializzare tutti gli elementi della scena in una vibrazione che invada lo spazio, che avvolga il corpo e la sensibilità sia dell’esecutore sia del pubblico, superando l’evento teatrale come rappresentazione, come forma che illustra un’idea, per dare spazio ad un evento in cui idea e sensibilità, intelletto e piacere estetico recuperano la loro unità.

Arrivato in Europa dopo la formazione teatrale in Argentina nel 1981, Norberto Presta lavora fra Europa, Argentina e Brasile. Ha scritto, diretto e interpretato circa cento spettacoli. Le questioni sociali e politiche sono il contenuto e la forma della sua creazione, in un teatro dove il corpo e l’immagine sono protagonisti.

In questa occasione la presenza di Presta a Messina è dunque sostenuta da due teatri: i Magazzini del Sale ed il Teatro dei 3 Mestieri (lo scorso anno la collaborazione era stata tra Magazzini e Clan Off): ulteriore dimostrazione della sinergia con cui le Associazioni Teatrali messinesi collaborino per dare vita ad una offerta teatrale e formativa di altissimo livello.

Il programma

Venerdì 2 febbraio, Teatro dei tre Mestieri (ore 21)

Frammenti di vite condivise

Sabato 3 e domenica 4 febbraio, Magazzini del Sale (ore 21)

Famiglia - Sul fascismo e altre calamità

Domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 febbraio (ore 15/19)

La voce che danza - Workshop per attori e danzatori