Porto di Tremestieri. Chiude di nuovo uno scivolo e riprende il dragaggio

Tutto come previsto. Il forte scirocco di ieri ha riportato sabbia all'interno del porto di Tremestieri, che era stato riaperto integralmente appena tre giorni fa. In previsione, la draga non era stata fatta andare via, nonostante avesse concluso il lavoro. Anzi in questi giorni ha operato al porto storico, per livellare anche lì i fondali antistanti alla banchina Colapesce Nord.

Per cui dalle 11 di oggi chiude di nuovo il secondo scivolo del porto di Tremestieri e ricomincia l'ennesimo dragaggio, che comunque si concluderà già nell'arco del week end. Roba di poco conto ma ennesimo segnale che bisogna fare in fretta per evitare che si verifichino nuovi episodi. Per aprire il cantiere bisognerà attendere almeno la seconda settimana di marzo, manca ancora il via libera dal Genio Civile, ma l'urgenza è quella di procedere col maxi dragaggio a sud del porto, per il quale si attende l'autorizzazione regionale. Una volta eliminate le centinaia di migliaia di metri cubi di sedimenti a sud, si eviterebbe finalmente il problema insabbiamento.