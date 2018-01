De Luca sCatenato: cambierò Palazzo Zanca, da casino a casinò. Gli altri punti

Più che “Scateno”, come ogni tanto qualcuno definisce De Luca, lo si dovrebbe chiamare “Scatenato”. In conferenza stampa questa mattina nel presentare la squadra di assessori ed il cronoprogramma verso le amministrative ha illustrato una tabella di marcia al cardiopalma che prevede una presenza nel territorio quasi palmo a palmo fino a fine marzo, per predisporre 7 liste, 250 candidati, 50 comitati civici (formati da 9 persone ciascuno), ed il programma.

“Non farò alleanze con nessuno, né prima né dopo. Sono Cateno De Luca, candidato sindaco di Messina, questa è la mia squadra e non la cambio. Non scendo a patti con nessuno, non faccio compromessi, non vogliamo assegni dai poteri forti, condizionamenti da lobbies o forze occulte. Ci stiamo autotassando, chi vuole può dare un contributo, anche soltanto in termini di tempo o di soldi. Voglio vincere al primo turno, ma se non dovessi farcela, in caso di ballottaggio, non cambio una virgola. Nessuna alleanza”.

Insomma il “pacchetto De Luca” è questo, prendere o lasciare. A meno che, nel percorso non siano gli assessori a lasciare. Il programma “Messina bella e protagonista” si farà insieme ai messinesi, a conclusione di un tour che inizia domani denominato “ViviAmo e RilanciAmo Messina”, e che si sposterà attraverso tutti i quartieri.

Le liste saranno 7, delle quali una “generalista” e le altre 6 saranno chiamate le liste dei quartieri, ovvero formate da quanti vorranno portare la voce delle circoscrizioni in Consiglio comunale, dal momento che, per scelta, non ci saranno candidati né liste per le circoscrizioni.

“La nostra prima delibera sarà: abolizione delle Commissioni consiliari e delle Circoscrizioni. Non ci presentiamo infatti ai quartieri. Lì, sull’esempio di come fatto a Santa Teresa di Riva, puntiamo a creare Comitati civici, a titolo totalmente gratuito. Chi vuole dà il suo apporto, le idee, le proposte”.

Nel frattempo è stato creato il Comitato elettorale che si occuperà dalla raccolta fondi per la campagna per le amministrative. De Luca punta ad una campagna all’americana ed in questi due mesi, per la raccolta fondi, promuoverà una serie di incontri nei territori, nei villaggi, nei quartieri, nelle periferie. Ogni venerdì conferenza stampa tematica. Nei week-end batterà palmo a palmo i 6 quartieri con “Ci siamo anche noi” (incontri con le associazioni e le strutture pubbliche e private che operano nel sociale), e la sera “Ospitiamo e sosteniamo il sindaco De Luca” (apericene e incontri con imprenditori e residenti nelle circoscrizioni in collaborazione con i candidati al consiglio comunale”. Tutti i lunedì “anche noi ci confrontiamo con il sindaco De Luca” (incontri con i singoli cittadini o associazioni per predisporre il programma). Da marzo gli incontri si estenderanno a sindacati, forze sociali, imprenditori. Entro il 31 marzo De Luca vorrà aver pronto il programma per la sua “Messina bella e protagonista”.

Le idee intanto le ha già chiare sui primi passi da fare in caso di vittoria: sfoltire il mega apparato burocratico di Palazzo Zanca, riducendo i Dipartimenti da 25 a 4, avviando una mobilità reale e premiando chi lavora veramente “i padroni del pastificio sono avvisati, non li confermerò”, creando un ufficio progettazioni che guardi all’Europa e si attivi, potenziando l’ufficio programmi complessi, affrontando il nodo dei carrozzoni, compreso Messina servizi bene comune.

“Tra le deleghe terrò per me le risorse umane, voglio curare io i rapporti col personale, poi il bilancio, la delega al Ponte sullo Stretto, che si deve fare e quella agli antichi mestieri e tradizioni popolari. Non dobbiamo vergognarci della “ciaramedda”, io sono assessore delle nostre tradizioni. Infine voglio trasformare l’attuale “casino” di Palazzo Zanca in un casinò, che porta risorse ed è centrale. Ogni week end migliaia di siciliani vanno a Malta. Noi li spingeremo a giocare qui”.

DELEGHE ASSESSORIALI

SINDACO DE LUCA

Risorse umane e Polizia Municipale – Finanze, patrimonio, partecipate e programmazione economica – Riorganizzazione assetto amministrativo e dei servizi municipali ––– Ponte sullo stretto di Messina – antichi mestieri e tradizioni popolari – casinò dei peloritani;

MONDELLO SALVATORE

Infrastrutture e Lavori Pubblici, edilizia e mobilità - pianificazione urbana e programmi complessi – risanamento e rivitalizzazione urbana;

MUSOLINO DAFNE

Contenzioso – attività produttive e promozionali (Agricoltura, Pesca, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo, brand Messina) – Politiche del lavoro - rapporti con il consiglio comunale - rifiuti ed ambiente;

BRIGUGLIO ANTONIO

Politiche della Salute ed interventi igienico sanitari – attività sportive – baratto amministrativo – politiche giovanili – banca del tempo;

PREVITI CARLOTTA

Piano strategico - Smart City – risorse idriche ed energetiche - individuazione e programmazione fondi extra comunali;

MINUTOLI MASSIMILIANO

Manutenzione beni e servizi – Cimiteri - Arredo urbano e pubblico - Acquario e dimora per gli animali - Protezione civile - Sicurezza sui luoghi di lavoro - pronto intervento;

CALAFIORE ALESSANDRA

Politiche sociali e delle pari opportunità – rapporti con la comunità e con i comitati civici – politiche agroalimentari;

TRIMARCHI ENZO

Pubblica istruzione – formazione – cultura;