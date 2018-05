M5S: depositata la lista, i primi assessori designati ed il programma I NOMI

I nomi della lista al Consiglio comunale che quelli delle circoscrizioni erano già stati resi noti nei giorni scorsi, oggi sono stati ufficialmente presentati come prevede la normativa completi anche dei primi assessori designati. La norma ne prevede 3 ma i 5stelle ne hanno voluti annunciare 4 in prima battuta e probabilmente gli altri 3 saranno resi noti nelle prossime settimane, prima del 10 giugno.

Il criterio di scelta della squadra che affiancherà Gaetano Sciacca è stato lo stesso che ha portato all’individuazione del candidato sindaco: oltre alle caratteristiche già note nella scelta dei candidati si è aggiunta la capacità di saper amministrare, la competenza nel settore.

ASSESSORI: Luca Fiorino assessore alla cultura. Attore di teatro, regista, consulente artistico del teatro Vittorio Emanuele

Cristina Puglisi Rossitto assessore alle Politiche sociali. Presidente dell'Associazione gli Invisibili è da sempre impegnata al fianco degli ultimi e delle fasce fragili della società. Numerose le iniziative che ha portato avanti in questi anni durissimi contro una povertà che ha finito con il coinvolgere fasce sempre più ampie di famiglie messinesi

Serena Pandarola assessore al contenzioso, trasparenza, legalità, semplificazione amministrative. Avvocato esperto di trasparenza amministrativa e tutela del consumatore è anche presidente di un'associazione a tutela dei consumatori

Marco Bellantone assessore al turismo e commercio. Ex esperto dell’assessore Perna è specializzato nello studio dei flussi d’accoglienza e per molto tempo si è occupato proprio della gestione della fase d’arrivo dei turisti in città nonché dei vari progetti legati al turismo.

CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

Andrea Argento

Sebastiano Bernava

Cristina Cannistrà

Giacomo Catanzaro

Francesco Cipolla

Sergio Colajanni

Angelo Costa

Danilo De Matteo

Giuseppe Fusco

Gianfranco Giacobbe

Serena Giannetto

Santi Guarnera

Paolo Mangano

Andrea Marchello

Salvatore Maressa

Carlotta Miano

Antonio Previti

Giovanni Quartarone

Giuseppe Schepis

Letterio Sorrenti

Francesco Tropeano

Eleonora Urso

Maria Puglia

Maria Mondello

Giuseppa Martino

Francesco Fasanella Masci

Stefania Cucinotta

Gioele Messina

Giulia De Montis

Lucia Gugliandolo

Concetta Frassica

Gaetano Sciacca.

Ed ecco le liste dei candidati al consiglio delle circoscrizioni.

1° quartiere: candidato presidente Salvatore Caruso

Lista: Francesco Greco, Andrea Merlino, Maria Morabito, Caterina Micalizzi, Matteo Nicosia, Caterina D'Arrigo, Carmine Storti, Nunzio Peditto, Carmelo Sorrenti.

2° quartiere: candidato presidente Domenico Di Sabato

Lista Gaetano Cariddi, Salvatore Costantino, Alessia D'Arrigo, Andrea Falcone, Pietro La Bella, Germana Lanzafame, Simona Letteria Sciliberto, Elena Restuccia, Paolo Scivolone.

3° quartiere: candidato presidente Nicola Catalano

Lista: Salvatore Aloise, Alessandro Geraci, Elisa Leonardo, Fabio Mazzù, Eugenia Minutoli, Tindara Barbera, Onofrio Crisafulli, Nicola Catalano.

4° quartiere: candidato presidente Renato Coletta

Lista: Domenico Barresi, Giuseppina Briante, Domenico Gabriele Ferrante, Santi Iannello, Giovanni Muscarà, Samatha Parisi, Iolanda Borzì, Pasquale D'Amico, Renato Coletta.

5° quartiere: candidato presidente Giacinto Santoro

Lista Debora Cutugno, Francesco Pio Magazzù, Francesca Pandolfino, Gabriele Rossellini, Benedetta Sanfilippo, Orazio Polimeni, Barbara Bisazza, Angelo Pantanetti, Giacinto Santoro.

6° quartiere: candidato presidente Francesca Mancuso

Lista: Rossana Alessi, Giovanna Arrigo, Luigi Barresi, Emanuela Cosenza, Salvatore De Luca, Santino Tomaso, Roberto Caporlingua, Gregorio Potenzone, Francesca Mancuso.