Piano di riequilibrio, De Luca vuole chiarezza: "A che gioco stiamo giocando?"

“Non credo sia serio condurre questa campagna elettorale senza aver chiarito se il dissesto finanziario del Comune di Messina sia stato veramente evitato. Io su tale punto nutro qualche dubbio e non avendo alcun interesse a fare il “finto tonto” ho chiesto un chiarimento urgente alla Commissione per la finanza e gli organici degli Enti locali presso il Ministero dell’Interno”.

Lo ha dichiarato Cateno De Luca, candidato a Sindaco di Messina, sostenendo anche che “tra rimodulazioni ed integrazioni, l’attuale Amministrazione ha continuato a rinviare il momento dell’approvazione definitiva da parte della Corte dei Conti della Sicilia del piano decennale. Sebbene consideri tale piano di rientro solo una cortesia fatta da Accorinti ai cosiddetti poteri forti di questa città, non mi è indifferente sapere se tra qualche mese si potrà riaffacciare o meno l’ipotesi del dissesto finanziario.”

“Credo che la questione dovrebbe interessare tutti – ha concluso De Luca – e certamente interessa chi, come me, vuole amministrare veramente e non tirare a campare.

Il deputato chiede chiarezza. Nella nota inviata alla Commissione Finanza ha ricordato che dall’approvazione della delibera di adesione alla procedura in oggetto sono ormai trascorsi oltre 5 anni (la metà del tempo previsto per il riequilibrio). La Commissione, tuttavia, non ha ancora provveduto a trasmettere la propedeutica relazione alla Sezione consultiva della Corte dei Conti della Sicilia ai fini dell’approvazione o meno del Piano decennale. Poiché i termini per la conclusione dell’attività istruttoria sono abbondantemente trascorsi, De Luca sollecita la trasmissione della Relazione.

«Comprenderà codesta Commissione che è fondamentale per lo scrivente, candidato alla carica di Sindaco, conoscere, ai fini della stesura del programma amministrativo, se la procedura in oggetto si concluderà positivamente o meno. Nel caso in cui la procedura non dovesse essere approvata, infatti, il Comune dovrà dichiarare il dissesto finanziario con tutte le conseguenze previste dalla legge».