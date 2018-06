Taormina. Tronchet (M5S) designa Mandraffino terzo assessore

TAORMINA. “Il bilancio della città di Taormina è qualcosa di serio e va ben studiato, noi abbiamo individuato già da tempo dopo attenta analisi il nostro terzo assessore qualificato in tal senso: il dott. Pietro Filippo Mandraffino, specialista di questioni manageriali e gestione dei conti di enti pubblici e privati, sarà il nostro assessore al Bilancio e finanze, al Contenzioso, al personale e alle risorse umane". Ad annunciarlo è il candidato sindaco del M5S Eddy Tronchet. "Siamo molto orgogliosi della presenza di questa figura - ha detto il candidato primo cittadino - che è segnale di grande serietà nei confronti della città. Noi abbiamo formato la squadra di candidati consiglieri comunali e assessori sulla base del programma da realizzare e sulle competenze e l’esperienza di ognuno: molti di noi sono laureati, altri studenti, imprenditori o dipendenti della pubblica amministrazione, tutti con l’obbiettivo di garantire alla città di Taormina la massima serietà nella gestione di tutte le problematiche". Mandraffino ha spiegato che "il programma di Eddy Tronchet e della sua lista è valido sia per lo sviluppo che per la riqualificazione del territorio di Taormina: è per questo che ho dato la mia disponibilità a partecipare e a collaborare». Mandraffino è laureato in “Economia e commercio” con lode e “Scienze bancarie e assicurative”. Iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Milano, dei revisori contabili, dei periti penali, dei consulenti tecnici del giudice e presso il tribunale di Milano. E' anche mediatore di controversie civili e commerciali. Esperto in management, project finance, riorganizzazione e ristrutturazione societaria, riorganizzazione dei processi amministrativi, contabili e gestionali, human resource e appalti.