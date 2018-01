San Saba,Biancuzzo chiede all’Arcidiocesi la messa in sicurezza della Chiesa

Era il 25 luglio del 2014 quando alle 18.30 una porzione dell’intonaco e parte del cornicione della chiesa di San Saba cadeva davanti l’ingresso del portone principale.

A distanza di tre anni però non si registrano interventi di messa in sicurezza della struttura, nonostante nella Chiesa si continuino a celebrare messe.

I mancati interventi hanno spinto il consigliere della VI circoscrizione Mario Biancuzzo a scrivere all’Arcidiocesi di Messina per segnalare le condizioni pericolanti in cui versa la Chiesa.

Per il consigliere, risulta necessario intervenire con la sistemazione totale del cornicione, il rifacimento del tetto e dell’intera struttura, e con un controllo generale. D’altronde la Chiesa si trova proprio di fronte al mare e l’azione corrosiva della salsedine, specialmente nei periodi invernali, ha fatto emergere sempre più crepe.

Le condizioni generali in cui versa la Chiesa hanno spinto Biancuzzo a sottolineare l’urgenza dei lavori di messa in sicurezza della struttura. Lo stesso consigliere si è reso disponibile all’Arcidiocesi per accompagnare i tecnici per dei sopralluoghi così che si possano stabilire il prima possibile quali sono gli interventi necessari.