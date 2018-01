Alberi di Natale dismessi: ecco dove consegnarli fino a domani. IL VIDEO

Nuova vita per gli alberi di Natale veri: ecco l’iniziativa di Fare Verde e Musolandia Park. L’obiettivo è quello di ripiantare gli alberi ancora dotati di radici nelle zone più colpite dagli incendi boschivi della scorsa estate. L’associazione messinese lancia un appello alla città a non abbandonare gli alberi dismessi in prossimità dei cassonetti ma nei punti individuati per la raccolta: Villa Sabin (Baby Park) per la zona nord e On The Run per la zona sud. La raccolta proseguirà fino a domani.

Silvia De Domenico