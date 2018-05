Scuola Villa Lina Ritiro. Ecco la nuova aula del gioco e della legalità. VIDEO

L'Istituto comprensivo "Villa Lina-Ritiro" ha una nuova aula del Gioco e della Legalità. "Le(g)ali per Volare" è un'iniziativa realizzata col supporto degli studenti del Liceo artistico Basile e dell'Istituto Verona Trento, che hanno affrescato le pareti con immagini e frasi che richiamano la lotta alle mafie e allestito l'aula con giochi per bambini, in occasione del XXVI anniversario della Strage di Capaci.

L’inaugurazione di ieri mattina è inserita nell’ambito delle attività previste dal progetto “Le(g)ali si può”, finanziato all’associazione Bios nell’ambito dell’Avviso pubblico Pac “Giovani per il sociale” del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mira al supporto e al sostegno dei minori residenti nei quartieri più disagiati della città ed è stata realizzata non solo con l’obiettivo di dedicare un gesto concreto a chi ha sacrificato la sua vita contro le mafie, ma anche allo scopo di donare uno spazio “ludico-educativo” a chi ha più bisogno di crescere sapendo di non essere stato abbandonato dalle istituzioni e dallo Stato.

L’Aula del Gioco e della Legalità “Le(g)ali Per Volare” rappresenta uno spazio in cui giocare e crescere, in un luogo dove anche soltanto una piccola attenzione o la conoscenza di un’alternativa all’illegalità, può cambiare il corso di una vita. “Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a regalare quest’aula alla nostra scuola – ha detto Giuseppa Cosola, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Villa Lina-Ritiro” – è importante che si cresca sapendo che non esistono solo gli eroi dei fumetti, ma soprattutto quelli in carne ed ossa che hanno sacrificato la propria vita per l’ideale della giustizia e dello Stato”.

“Si è trattato di un lavoro sinergico – ha spiegato Giuliana Grillo, responsabile dell’associazione Bios – in cui abbiamo cercato di mettere in rete diverse scuole cittadine con l’obiettivo di promuovere il sostegno reciproco tra diverse realtà e la necessità di occuparsi in prima persona delle periferie e facendo sentire meno soli chi le abita”. Alla realizzazione dell’Aula del Gioco e della Legalità hanno collaborato oltre 50 studenti del Liceo artistico Basile e dell’Istituto Verona Trento, coordinati dai professori Fabio Di Bella, Carmelo Geraci, Franco Foti e Luigi Genovese. A sposare l'iniziativa anche l'europarlamentare Caterina Chinnici che ha inviato ai piccoli studenti dell'istituto “Villa Lina-Ritiro” un video messaggio.