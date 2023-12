10 km di Capo Peloro. 231 iscritti, Tracuzzi (Torre Bianca): "Una gara speciale" VIDEO - Tempostretto

Domenica mattina la manifestazione podistica giunta alla settima edizione, in programma anche il trekking urbano e la corsa per bambini "Corri con l'Evemero"

MESSINA – Presentata ufficialmente questa mattina la settima edizione della “10 km di Capo Peloro – Trofeo Luigi Cacopardi”. Presenti il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore Massimo Finocchiaro, il presidente della Torre Bianca Roberto Tracuzzi con i dirigenti Gabriele Rinaldi e Tiziana Tracuzzi, il presidente Fidal Messina Nunzio Scolaro e Maria Giovanna Cacopardi figlia di Luigi.

Nell’occasione sono stati ufficializzati il numero di iscritti che ha superato le duecento persone arrivando a toccare quota 237, di cui 54 donne e 177 uomini. Il via sarà dato domenica mattina alle ore 10, prima però ci sarà spazio per il trekking urbano, organizzato insieme a “Camminare i peloritani”, era presente il presidente Pasquale D’Andrea, mentre dopo la partenza della gara spazio ai giochi di corsa per bambini con “Corri con l’Evemero”, istituto comprensivo rappresentato dalla dirigente Angela Mancuso.

Tracuzzi: “Gara unica nel panorama siciliano”

La Torre Bianca ha organizzato dal 2016 la corsa a Messina, saltata solo l’edizione del 2020 causa Covid. Tiziana Tracuzzi, dirigente dell’associazione, ha presentato così la manifestazione: “È una gara speciale, unica nel panorama siciliano, un percorso molto veloce a giro unico e non a circuito come molte altre del panorama podistico. A noi della Torre Bianca piace collaborare e condividere i percorsi con il territorio e altre associazioni, ogni anno proviamo quindi sempre a promuovere eventi che arricchiscano la corsa. Quest’anno saranno due, il trekking urbano e i giochi con le scuole. Questa manifestazione nasce dal desiderio di ricordare una persona che non c’è più, Luigi Cacopardi era un grande amante dello sport e un messinese esemplare che guardava spesso avanti. Abbiamo pensato quindi di legare il suo nome alla nostra manifestazione affinché possa essere il simbolo”.

Programma 10 km Capo Peloro

Domenica 3 dicembre

Dalle 8:00 ritrovo presso la Fondazione Horcynus Orca (Largo Senatore Francesco Arena) con ritiro pettorale e pacco gara;

Ore 08:30 Trekking urbano;

Ore 10:00 Gara podistica 10 km;

Ore 10:10 Giochi di corsa per bambini – Corri con l’Evemero; Ore 11:15 Terzo tempo;

Ore 12:00 Premiazione.

