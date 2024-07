Messina, dopo Curtosi e Anatriello arriva Blue Mamona: ufficiale il prestito dalla Cremonese

Attaccante classe '02, l'anno scorso ha giocato nella Vis Pesaro. Ieri ufficializzati Curtosi e Anatriello

MESSINA – L’Acr Messina che prosegue il suo ritiro in quel di Zafferana Etnea ha ufficializzato un altro tassello. Si tratta dell’atteso Samuel Blue Mamona, che arriva in prestito dalla Cremonese. Attaccante classe ’02, reduce da 15 presenze in C con la maglia della Vis Pesaro, va ad aggiungersi agli altri calciatori ufficializzati nella giornata di ieri. Si tratta del compagno di reparto Gennaro Anatriello, 22enne in prestito dal Bologna, e del portiere Flavio Curtosi, anche lui classe 2024, che ha firmato un contratto annuale.