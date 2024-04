100 posti per fare il vigile a Messina: ecco il bando

Ecco cosa fare e la scadenza per far parte della polizia municipale

MESSINA – La polizia municipale si rinforza a Messina. Ecco l’attesa procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 100 posti a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di agente di polizia locale – area degli istruttori. La domanda è partita alle ore 12 di oggi e la scadenza è il 18 maggio, entro le 12. Sono previsti prova scritta, prova fisica e orali.

Si legge nel bando del Comune di Messina: “La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale inPA, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso portale, a far tempo dal 18/04/2024 dalle ore 12:00 ed entro le ore 12:00 del 18/05/2024. Tale termine è perentorio e saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro la scadenza dello stesso. Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio. La registrazione al Portale è gratuita e comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003”.

“Sarà necessario far riferimento al seguente bando di concorso: COMUNE DI MESSINA- SELEZIONE

PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 100 POSTI A TEMPO PIENO ED

INDETERMINATO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA

DEGLI ISTRUTTORI”.



