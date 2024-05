Messana, sfida salvezza decisiva con la Leonzio

La squadra, domenica 5 maggio, si giocherà in casa la sua permanenza nell'Eccellenza

MESSINA – Tutto nell’ultima partita. La gara è in programma domenica 5 maggio alle ore 16 al “Marullo”. La Messana si prepara ad affrontare la Leonzio, dopo avere battuto la Jonica nella gara conclusiva di campionato ed essersi assicurata la possibilità di giocare il playout in casa con due risultati su tre al termine dei 120 minuti.

Sarà una sfida da dentro o fuori: “Sappiamo quanto pesi il match, lo affronteremo con la massima concentrazione – ha dichiarato il direttore tecnico Ciccio De Luca -. La società ha fatto grandi sacrifici per mantenere la categoria, lo sappiamo e quindi faremo di tutto per portare a termine la missione. In tal senso chiediamo l’aiuto di tutta la città, perché l’Eccellenza è un patrimonio non solo nostro ma di tutta Messina. Confidiamo nel sostegno e nel calore della gente per vincere questa partita e disputare un altro anno nella massima serie regionale”.