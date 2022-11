118 Messina, troppo lavoro per gli autisti: Uil chiede intervento dell'Ispettorato - Tempostretto

Il sindacato segnala all'Ispettorato de Lavoro le condizioni di lavoro critiche del personale Seus

MESSINA – Nessuna schiarita nella vertenza degli autisti soccorritori delle ambulanze in servizio al 118 di Messina. Il confronto tra la Uil Fpl e i vertici della Seus non ha soddisfatto i sindacati. La società partecipata della Regione che fornisce il solo personale ausiliario e i mezzi al 118 (gestito invece della Sues per la parte medica e sanitaria), secondo la sigla dei lavoratori, non ha risolto il problema del sovraccarico di lavoro e dei turni considerati gravosi.

“La persistente inerzia dei vertici aziendali – dichiara il segretario generale Livio Andronico – determina disagi, incertezze e situazioni di stress psico-fisico del personale, oltre alla violazione delle normative contrattuali. Pertanto, considerata l’inerzia generale, si invita l’Ispettorato del lavoro di Messina ad attuare i provvedimenti necessari”.

La Uil definisce “grave e surreale” la turnazione degli autisti del 118 e per questo scrive anche all’assessorato regionale alla Salute.