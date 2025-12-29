 Via Quinto Ennio, ripresi i lavori di demolizione

Redazione

lunedì 29 Dicembre 2025 - 14:29

Da metà gennaio inizieranno le operazioni anche nel secondo ed ultimo sub lotto

Dopo il week end di Natale, sono ripresi questa mattina al rione Taormina i lavori di demolizione nel primo dei due sub lotti di via Quinto Ennio. Da metà gennaio inizieranno le operazioni anche nel secondo ed ultimo sub lotto.

Soddisfatto il sub commissario Santi Trovato per la tempistica garantita dall’impresa Cericola che nel rione Taormina, così come in tutte le zone di risanamento nelle quali la società è impegnata, “opera con professionalità e nel totale rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza e tutela ambientale e di quanti risiedono nelle zone interessate agli sbaraccamenti”.

