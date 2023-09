150° della nascita di S. Teresa di Lisieux, esercizi spirituali con la studiosa suor Antonella Piccirilli - Tempostretto

Nella parrocchia S. Maria del Carmelo di S. Teresa di Riva

S. TERESA DI RIVA – Nel 150° della nascita di S. Teresa di Lisieux, è in programma presso la Parrocchia Madonna del Carmelo in S. Teresa di Riva, un breve corso di esercizi spirituali guidati da suor Antonella Piccirilli, esperta studiosa di S. Teresina. La religiosa, appartenente all’Oasi Mariana Betania di Alvito (Fr), è autrice di “Fragile come tutti, Felice come pochi. Teresa di Lisieux e le nostre ferite”, preziosa pubblicazione della San Paolo, giunta alla terza edizione in appena quattro anni. Il programma si articola nella prolusione (il 28 settembre alle 19) e in due incontri pomeridiani (ore 16.00 e 19.00 del 29 e 30 settembre) per concludersi domenica 1 ottobre, con la Festa liturgica. Ogni sera alle 18 è prevista la celebrazione eucaristica. Gli organizzatori hanno ritenuto opportuno “concentrare” le meditazioni fra il pomeriggio e la sera, per offrire a tutti e, soprattutto a chi proviene da fuori comune, la possibilità di poter vivere quattro ore di intensa spiritualità teresiana. A tal fine è concesso gratuitamente il parcheggio nel terreno adiacente la chiesa parrocchiale, con ingresso da Via Fiorentino. La prima finalità di questa forte esperienza spirituale è quella di una iniziale conoscenza del messaggio teresiano attraverso cui cogliere “come Dio si prenda cura di noi”, della nostra felicità. Lo specifico delle provocazioni di Teresa di Lisieux che Sr Antonella Piccirilli presenterà rivoluzioneranno forse un modo alquanto devozionistico di intendere questa santa. In Thérèse de Lisieux la cifra della sua esperienza non è quella della grazia che opera nonostante i nostri difetti, ma quella che agisce proprio dentro tali fragilità. Alla fine egli esercizi ognuno scoprirà e valorizzerà la propria fiducia nel Signore come mezzo idoneo a raggiungere la santità.