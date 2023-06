17enne scomparso, l'appello della madre a Chi l'ha visto. Qualcuno lo ospita a Messina? - Tempostretto

Il ragazzo di Siracusa si trovava a Messina lo scorso 10 giugno, da allora non si hanno più sue notizie

“Daniel lo sai che ti vogliamo tutti bene, torna… non ti preoccupare di niente”. E’ questo l’appello che mamma Elvira ha rivolto al figlio diciassettenne attraverso i microfoni di Chi l’ha visto, la trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli che si occupa di persone scomparse.

Del ragazzo di Siracusa non si hanno notizie dallo scorso 10 giugno, da quel giorno neppure attraverso il cellulare è stato possibile localizzarlo. Il giovane si trovava a Messina e il sospetto di chi lo conosce è che qualcuno lo ospiti, magari in buona fede, senza sapere che i suoi non hanno più sue notizie, o che lo nasconda volontariamente. Daniel è alto un metro e 65 cm, ha capelli castani e occhi verdi, una cicatrice sulla mano sinistra e una sulla gamba destra.