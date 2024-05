Amam, si conclude l’ultima fase dei lavori: “Adesso la condotta sarà più sicura” REPORTAGE

Dalla sala di controllo sul viale Giostra ai cantieri di Alì e Itala. Ecco cosa c'è dietro gli stop idrici

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Era l’ultima delle interruzioni idriche programmate da Amam. La prima il 17 novembre, la quinta il 3 maggio. Sei mesi per portare a termine il progetto, suddiviso in step appunto, di mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo. Sulla condotta che porta l’acqua in città, e che dista dalla città circa 70 km, non si erano mai fatti interventi così importanti. Sono stati sostituiti tratti di tubazioni vetuste, scarichi, sfiati e inseriti giunti dielettrici. Insomma strumenti più manovrabili e moderni per poter intervenire in futuro.

Si chiude il cerchio iniziato a novembre

Lavori portati a termine e nei tempi previsti, eccetto per lo step finale che inizialmente era previsto per aprile. Un risultato che è costato non pochi sacrifici ai messinesi che per un weekend al mese si sono trovati a fare i conti con la totale, o quasi, mancanza d’acqua. Le interruzioni erano comunque programmate, e non situazioni d’emergenza, e quindi sono state gestite dall’Amministrazione comunale con l’aiuto del Coc operativo dal venerdì alla domenica.

Basile: “Lavori conclusi con successo, ma non ancora acqua h24”

Un obiettivo raggiunto per il sindaco Federico Basile che ringrazia la cittadinanza per la pazienza e sottolinea che ciò non significa che da lunedì ci sarà più acqua in città. L’obiettivo dell’acqua h24, come è stato spiegato più volte, si raggiungerà non prima del 2026. Questo progetto, insieme alla ricerca idrica, alla riduzione delle perdite con fondi Pnrr e ai nuovi pozzi a Briga insieme porteranno al risultato ambito dal sindaco Basile e da chi l’ha preceduto.

Dalla sala Telemetria ai lavori ad Alì e Itala

Sin dalla prima interruzione di novembre vi abbiamo raccontato come si sono svolti i lavori, in quel caso nei cantieri di Taormina e Sant’Alessio. Questa volta le lavorazioni più grosse si sono svolte ad Alì Terme e Itala. Il nostro reportage parte alle 3.45 del mattino dalla sede dell’Amam, sul viale Giostra. E’ li che gli operai della partecipata si sono incontrati per partire con le fasi preliminari dei lavori. Dopo una visita alla sala telemetria, in cui si tengono sotto controllo i serbatoi cittadini, ci siamo spostati in autostrada diretti sul versante ionico. Abbiamo documentato le operazioni di svuotamento della condotta, attraverso l’apertura degli scarichi, e poi l’inizio delle lavorazioni vere e proprie.

A metà mattinata gli operai erano già alla fase della saldatura dei nuovi giunti inseriti. Sul posto in sopralluogo oltre alla presidente dell’Amam Loredana Bonasera e al responsabile della Telemetria Antonio Cardile, anche il sindaco Federico Basile, l’assessore Francesco Caminiti e il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio.

