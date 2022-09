20° Giro delle Isole Eolie. In gara Antonino Lollo, campione italiano di maratona - Tempostretto

Il 32enne messinese, originario di San Salvatore di Fitalia ha vinto il prestigioso titolo a Reggio Emilia. Nonostante un infortunio ha tenuto fede all’invito ricevuto dagli organizzatori della Polisportiva Europa

ISOLE EOLIE – Il “Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie” si regala per l’edizione del ventennale un prestigioso pettorale Tricolore. Il campione italiano di maratona Antonino Lollo sarà, infatti, al via oggi, lunedì, a Vulcano, dove la prova d’apertura proporrà subito un impegnativo circuito di 7,3 km, caratterizzato dal periplo di Vulcanello della lunghezza di 2.000 metri, da completare tre volte; lo start verrà dato alle ore 9.30 presso le Sorgenti Termali.

“Ci fa molto piacere avere con noi Lollo – dichiara Costantino Crisafulli, patron dell’evento – lo abbiamo contattato diversi mesi fa e la sua risposta entusiasta è per noi motivo di orgoglio. Si tratta di un atleta di alto livello, ma che vivrà le giornate eoliane senza alcun tipo di pressione agonistica”.

Antonino Lollo campiona italiano di maratona

Il 32enne messinese, originario di San Salvatore di Fitalia e ora residente a Clusone in Lombardia, ha vinto il titolo lo scorso mese di dicembre a Reggio Emilia con l’eccellente tempo di 2h16’22”. Nonostante un infortunio, che lo ha tenuto fermo nelle ultime settimane, Lollo, tesserato per l’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, ha tenuto fede all’invito ricevuto dagli organizzatori della Polisportiva Europa e raggiungerà l’arcipelago con l’obiettivo di ritrovare la forma e, soprattutto, trascorrere una piacevole settimana di sport e turismo, in piena sintonia, quindi, con la mission del “Giro”.

Le tappe del Giro Podistico delle Isole Eolie

La competizione inizierà – come anticipato – lunedì 5 a Vulcano, poi le prove di Lipari (martedì 6), Stromboli (mercoledì 7), il giorno di riposo giovedì 8, il tappone di Salina di venerdì 9 e la “passerella”, sempre a Vulcano, in calendario sabato 10 settembre, che precederà la cerimonia di premiazione ed i saluti.

Articoli correlati