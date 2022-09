Al via il Giro podistico a tappe delle Isole Eolie. Crisafulli: "Siamo pronti" VIDEO - Tempostretto

Questa sera i concorrenti ritirano i pettorali. Lunedì prima tappa da Vulcano, poi Lipari, Stromboli e Salina: "Contenti di riprendere, quest'anno tante novità"

Il presidente della Polisportiva Europa Messina ci ha svelato che già da una settimana alcuni concorrenti del Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie sono in loco. Il raduno ufficiale però per la XXª edizione è per questa sera con la consegna dei pettorali. Costantino Crisafulli ci ha tenuto a sottolineare che la manifestazione, ormai consolidata, lega sport e turismo.

Quest’anno, dopo varie richieste, ci sarà una tappa anche sull’isola di Stromboli. Circa 80 i partecipanti, a questi però il presidente della Polisportiva Europa Messina crede si aggiungeranno altri “ritardatari”. Un numero soddisfacente secondo Crisafulli visto che la manifestazione non aveva avuto luogo negli ultimi due anni.

Il programma del XX Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie

Domani lunedì la prima tappa a Vulcano. Connubio sport e turismo che vedrà gli iscritti competere la mattina e visitare il caseificio sull’isola. Martedì 6 settembre il trasferimento a Lipari dopo si correrà la seconda frazione e a cui seguirà un tour guidato.

La tappa di mercoledì è fissata a Stromboli, poi giovedì un meritato giorno di riposo che gli atleti potranno impiegare come meglio credono. Venerdì 9 settembre quarta tappa a Salina, per chiudere sabato 10 a Vulcano. Questo il programma completo.

Crisafulli: “Nostra manifestazione consolidata nel tempo”

“Siamo contenti di poter riprendere con tante novità. Abbiamo modificato alcune tappe – spiega il presidente della Polisportiva Europa – e dopo tante richieste dell’isola di Stromboli ci sarà una tappa anche lì. È una manifestazione consolidata nel tempo, siamo alla 20ª edizione, gli isolani ci conoscono e sono contenti”.

“La tappa di Salina sarà percorsa all’interno di Santa Marina di Salina. In pandemia in tanti ci chiedevano di ripartire, ma – dice Costantino Crisafulli – era difficile perché la nostra è una manifestazione che abbina, per una settimana, sport e turismo. Siamo un’ottantina di partecipanti, alcuni ritardatari si aggiungeranno all’ultimo. È un numero che ci soddisfa – conclude – considerando che è l’edizione della ripresa. Abbiamo avuto il supporto delle amministrazioni e di questo siamo contenti”.

