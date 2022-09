20° Giro delle Isole Eolie. Poker di Lollo e Nanu, volge al termine la manifestazione - Tempostretto

Anche la quarta tappa a Salina ha visto le vittorie di Antonino Lollo e Ana Nanu che si apprestano a concludere l'opera nell'ultima tappa che, oggi, torna a Vulcano

SALINA – Nella giornata di ieri, venerdì 10 settembre, si è disputata la quarta tappa del Giro Podistico a tappe delle Isole Eolie a Salina. Ad imporsi, su oltre 70 partecipanti, che si sono confrontati su un impegnativo circuito di 8,3 km, sono stati antoca il fitalese Antonino Lollo e l’Italo-romena Ana Nanu che hanno fin qui fatto en plein nelle prime quattro frazioni.

Oggi la manifestazione si conclude con l’ultima tappa che torna sull’isola di Vulcano, dopo che il 20° Giro delle Isole Eolie ha fatto attraversare, unendo sport e turismo, ai partecipanti le isole di Lipari, Stromboli e Salina. “Tutto sta andando per il verso giusto – dichiara Costantino Crisafulli, presidente della Polisportiva Europa, società organizzatrice dell’evento Fidal – la settimana è stata climaticamente ideale per abbinare sport e turismo. Dopo due anni di stop per la pandemia, la manifestazione doveva assolutamente ripartire per festeggiare degnamente i 20 anni e programmare il futuro”.

La quarta tappa a Salina

La tappa è stata ricavata nella frazione è di Lingua del comune di Santa Marina Salina. In una calda mattinata, i runners, provenienti da tutta la Penisola, hanno potuto ammirare, tra i continui saliscendi del percorso, un paesaggio stupendo con una visione mozzafiato a picco sul mare.

Il campione d’Italia della maratona, portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, ha fatto corsa solitaria già dai primi metri, completando il percorso in 27’43”. Alle sue spalle, brillante prestazione del giovane Mattia Guidetti, secondo con il crono di 31’11”. Terzo Nicola Bettini (Atletica Gavardo), che ha preceduto nell’ordine: Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), Giacomo Musso (Podistica Messina), Tiziano Favaron (Triiron) e Rossano Pisciottano della Runners Canino.

Tra le donne Nanu (Atletica Rimini) ottava e prima all’arrivo; per lei vittoria incontrastata con il tempo di 35’09”. Piazza d’onore per Federica Qualizza (Gruppo Sportivo Natisone) in 36’19”, brava nel piegare la tenace resistenza di Valerie Anne Woodland (Podistica Messina) e Sonia Donnini della Panariagroup. Quinta Francesca Colafati (Fidippide) e sesta Rossella Granà (Podistica Messina). Quasi definite le posizioni della classifica generale, anche se domani (sabato 10 settembre, ndr) la prova conclusiva di Vulcano potrebbe regalare ancora qualche sorpresa.

