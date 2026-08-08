24° Eolie Running Tour, partenza da Panarea il 31 agosto

Definiti i dettagli dell'edizione 2026 del giro podistico delle Isole Eolie, dal 30 agosto al 5 settembre si correrà sulle strade di Panarea, Lipari, Salina, Stromboli e Vulcano

MESSINA – È stato definito nei minimi dettagli il programma del “24° Eolie Running Tour”, che si svolgerà dal 30 agosto al 5 settembre. La tradizionale manifestazione di corsa su strada della FIDAL, organizzata dalla Polisportiva Europa Messina in collaborazione con i “main sponsor” S2 Sport e Orange Moon di Barcellona Pozzo di Gotto, prenderà il via domenica 30 agosto con la rituale consegna dei pacchi-gara e la riunione tecnica.

Il programma dell’Eolie Running Tour

L’atteso start agonistico verrà dato lunedì 31 agosto a Panarea, che ospiterà per la prima volta una tappa. Martedì 1 settembre toccherà all’Acquacaldo-Canneto con il tradizionale percorso in linea di Lipari. Ventiquattrore dopo, Salina diverrà protagonista dell’evento con la prova più lunga di quasi 8 km. Giovedì 3 il meritato riposo, poi venerdì 4 si viaggerà verso Stromboli, mentre sabato 5 è previsto il gran finale a Vulcano, sede operativa della kermesse sportiva, dove si terrà pure la premiazione conclusiva.

Nel corso di un’intesa settimana, runners e camminatori vivranno indimenticabili emozioni e, tagliato il traguardo, potranno dedicare il proprio tempo libero, assieme agli accompagnatori, all’aspetto vacanziero della loro permanenza eoliana.

Termine iscrizioni e atleti già confermati

Il 20 agosto scadrà, intanto, il termine per iscriversi, per cui dopo verrà resa nota la lista ufficiale dei partecipanti 2026. Quattro attualmente i vincitori di passate edizioni che hanno confermato la presenza, un quinto verrà annunciato nei prossimi giorni. Sono: il giovane emiliano Mattia Guidetti (Corradini Rubiera), che ha trionfato nelle ultime tre edizioni, Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), padre di Mattia e dominatore dal 2005 al 2010, l’inglese Valerie Woodland (Atletica Villafranca) e la messinese Francesca Colafati della Fidippide, che si imposero rispettivamente nel 2023 e nel 2015. Diversi atleti potranno ambire, quest’anno, al titolo e alle posizioni di vertice.

Numerose, inoltre, le iniziative collaterali, che renderanno ancora più piacevole il soggiorno nell’arcipelago. Nel frattempo, è stato ulteriormente modernizzato il sito Eolierunningtour.it, reso ancora più accattivante, funzionale ed al passo con i tempi. Cosolidata, infine, la partnership web con Messinadicorsa.it. Sul portale specializzato sarà possibile trovare, così, il resoconto delle tappe, le interviste, le curiosità, la classifica e le foto.