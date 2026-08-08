Possibili prelievi idrici abusivi sul torrente Corsari, l’allarme di Amam

Trovati dei manufatti adibiti a prelievo. Immediata la segnalazione al Tavolo tecnico per la carenza d'acqua nella VII Municipalità

MESSINA – “Sono stati trovati manufatti adibiti al prelievo che incidono sulle quantità e qualità di acque nel territorio della VII Municipalità, sul torrente Corsari. Abbiamo chiesto alle autorità di verificarne la liceità o se si tratta di illeciti”. Così l’Amam. Potrebbe trattarsi di prelievi abusivi e ora scatteranno le verifiche. Ora la palla al Tavolo tecnico permanente istituito per rimediare alle carenze idriche nel VII Quartiere.

Questa la nota della partecipata: “Nel corso delle costanti attività di controllo delle fonti e in ragione delle azioni di potenziamento della manutenzione e dell’efficienza della captazione idrica a servizio della VII Circoscrizione, concordate nell’ambito del Tavolo tecnico permanente attivato con il Comune di Messina e il Consiglio della VII Municipalità, Amam ha rinvenuto oggi, a monte della subalvea asservita al servizio idrico integrato sul torrente Corsari, manufatti adibiti al prelievo che incidono sulle quantità e qualità di acque che garantiscono l’approvvigionamento del vasto comprensorio servito”.

“Immediata l’informativa resa da Amam ai componenti del Tavolo istituzionale specificamente istituito e alle autorità competenti, con dovizia di foto e video acquisiti dai tecnici nel corso dell’attività di controllo, al fine di accertarne la liceità o l’eventuale commissione di illeciti perseguibili”.