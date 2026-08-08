 Possibili prelievi idrici abusivi sul torrente Corsari, l'allarme di Amam

Possibili prelievi idrici abusivi sul torrente Corsari, l’allarme di Amam

Redazione

Possibili prelievi idrici abusivi sul torrente Corsari, l’allarme di Amam

sabato 08 Agosto 2026 - 17:02

Trovati dei manufatti adibiti a prelievo. Immediata la segnalazione al Tavolo tecnico per la carenza d'acqua nella VII Municipalità

MESSINA – “Sono stati trovati manufatti adibiti al prelievo che incidono sulle quantità e qualità di acque nel territorio della VII Municipalità, sul torrente Corsari. Abbiamo chiesto alle autorità di verificarne la liceità o se si tratta di illeciti”. Così l’Amam. Potrebbe trattarsi di prelievi abusivi e ora scatteranno le verifiche. Ora la palla al Tavolo tecnico permanente istituito per rimediare alle carenze idriche nel VII Quartiere.

Questa la nota della partecipata: “Nel corso delle costanti attività di controllo delle fonti e in ragione delle azioni di potenziamento della manutenzione e dell’efficienza della captazione idrica a servizio della VII Circoscrizione, concordate nell’ambito del Tavolo tecnico permanente attivato con il Comune di Messina e il Consiglio della VII Municipalità, Amam ha rinvenuto oggi, a monte della subalvea asservita al servizio idrico integrato sul torrente Corsari, manufatti adibiti al prelievo che incidono sulle quantità e qualità di acque che garantiscono l’approvvigionamento del vasto comprensorio servito”.

“Immediata l’informativa resa da Amam ai componenti del Tavolo istituzionale specificamente istituito e alle autorità competenti, con dovizia di foto e video acquisiti dai tecnici nel corso dell’attività di controllo, al fine di accertarne la liceità o l’eventuale commissione di illeciti perseguibili”.

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