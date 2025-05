3 mln per la messa in sicurezza del territorio, il Comune di Messina soggetto attuatore

Dalla Regione per fronteggiare il rischio idrogeologico nelle aree di Galati Marina, Mili Moleti e Ponte Schiavo

MESSINA – Il Comune di Messina nominato soggetto attuatore per oltre 3 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza del territorio

Finanziati tre interventi strategici dal Dipartimento regionale della Protezione civile per fronteggiare il rischio idrogeologico nelle aree di Galati Marina, Mili Moleti e Ponte Schiavo.

Con una nota ufficiale del 14 maggio 2025, il Dipartimento Regionale della Protezione civile – Servizio per la provincia di Messina ha comunicato lo stanziamento di oltre 3 milioni di euro per la realizzazione di tre interventi urgenti di messa in sicurezza nel territorio comunale e ha contestualmente nominato il Comune di Messina quale Soggetto Attuatore degli stessi. Gli interventi, previsti nell’ambito dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 1014 del 25 luglio 2023, sono finanziati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 e riguardano opere fondamentali per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Gli interventi e le risorse



Nel dettaglio, le risorse saranno destinate a: