 "Il Natale di tutti", un momento di condivisione per decine di senza fissa dimora

Redazione

martedì 30 Dicembre 2025 - 19:45

Nei locali del Buon Pastore si è svolto l'evento organizzato dall'associazione Terra di Gesù

MESSINA – Ieri sera, nei locali del Buon Pastore di Via Calvi, “Il Natale di tutti” evento dedicato agli amici della stazione centrale che l’Associazione Terra di Gesù segue con affetto da oltre un decennio. Tanto cibo donato da una Messina sempre attenta e generosa ai bisogni degli ultimi. Decine di senza dimora hanno vissuto un momento di reale condivisione. Tutto questo mentre l’associazione, presieduta da Francesco Certo, si prepara alla Tombolata del 3 gennaio alla Casa della Misericordia, evento durante il quale la struttura umanitaria festeggerà il decimo anno di vita.

