34enne di Giardini Naxos muore mentre è in vacanza, proclamato il lutto cittadino

Simone Lo Turco si trovava in Sri Lanka con un cugino e alcuni amici. Annullate le manifestazioni di Carnevale

GIARDINI NAXOS. La comunità di Giardini Naxos è sotto choc per l’improvvisa scomparsa di Simone Lo Turco, 34enne che si trovava in vacanza all’estero, in Sri Lanka, con il cugino e alcuni amici. Il giovane sarebbe stato colpito da una polmonite fulminante che non gli ha lasciato scampo. La notizia si è sparsa ieri sera nella cittadina jonica, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano. Il sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, congiuntamente con tutti gli assessori della giunta comunale, ha deciso di proclamare per oggi il lutto cittadino. Annullata la manifestazione “Il Gusto del Carnevale”, prevista per oggi dalle ore 18 e organizzata dal Comune di Giardini Naxos.