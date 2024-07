A Brolo il primo trofeo “Saracena Swim Cup” di nuoto di fondo

Domenica nel tratto di mare Brolo - Gliaca di Piraino la 5,5 km, sabato la "nuotata dello Scoglio" non competitiva di 800 metri

BROLO – Il tratto di mare lungo la costa tra Brolo e Gliaca di Piraino, domenica 14 luglio, ospiterà la prima edizione della “Saracena Swim Cup”, trofeo di nuoto in acque libere che si svolgerà su un percorso rettilineo, andata e ritorno, per un totale di 5,5 chilometri. Circa trenta nuotatori tesserati Asi, intorno alle ore 10, prenderanno il via dallo specchio d’acqua antistante il lido Blue Beach di Brolo, e dopo aver percorso il tratto di costa fino alla Torre delle Ciavole di Gliaca di Piraino, faranno rientro a Brolo, dove il traguardo è fissato al punto di partenza.

La gara avrà una durata di circa un’ora e mezza con premiazione degli atleti prevista alle 13. L’evento è organizzato dall’Asd Stilelibero di Messina, presieduta dal medico, triatleta e ironman Alessandro Princiotta ed ha come responsabile tecnico la nuotatrice di fondo Cristina Scotto, nonché organizzatrice di eventi in mare, protagonista in passato di tante imprese con partenza dalle Isole Eolie e arrivo sulla costa siciliana e di numerose traversate dello Stretto di Messina. Completano il quadro organizzativo dell’evento, Matteo Vilardo e Chiara Speziale.

La prima Saracena Swim Cup

La manifestazione si avvale del patrocinio dei comuni di Brolo e Piraino, nonché del supporto di sponsor che abbineranno il proprio nome alla prima edizione di questo trofeo, destinato in futuro ad essere inserito tra le gare del circuito Fin (Federazione Italiana Nuoto).

Centinaia di bagnanti e spettatori domenica mattina potranno assistere per la prima volta a questa performance sportiva lungo il tratto di mare tra Brolo e Gliaca di Piraino, dove l’impegno degli atleti sarà accompagnato dal contesto delle bellezze naturali della Costa Saracena.

Sport agonistico, ma non solo. Sabato 13 alle ore 17, l’evento sarà preceduto dalla “rock around”, “nuotata dello Scoglio”, non competitiva, di circa 800 metri, aperta a tutti. Un appuntamento all’insegna del divertimento in acqua che si svolgerà tra la spiaggia di Brolo e la sua caratteristica “pietra”.