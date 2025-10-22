A celebrare il Messina ci saranno anche mister Donadoni, Montolivo, Dida e l’ex Storari

Il presidente in pectore dell'Acr prosegue a svelare i protagonisti che l'1 dicembre saranno al "Franco Scoglio" peri 125 anni dalla fondazione del club

MESSINA – Altri due nomi del calcio italiano importanti per l’evento che celebrerà i 125 anni dalla storica fondazione del club di calcio cittadino. A Messina il primo dicembre anche due volti tra le altre del Milan e della Nazionale, il centrocampista Riccardo Montolivo e l’allenatore Roberto Donadoni, anche ct della Nazionale. Presenti anche i portieri Nelson Dida e l’ex Messina e poi Juventus Marco Storari.

Ad annunciarli con dei post su Instagram Justin Davis, ceo di Racing City Group e futuro presidente dell’Acr Messina. Come detto sarà in città questo fine settimana ma i preparativi da lontano non si arrestano di certo. Più pubbliche le scelte con gli annunci dei calciatori famosi che saranno al “Franco Scoglio” nelle prossime settimane: già annunciati allo stesso modo Stefano Mauri e Vincenzo Iaquinta, saranno della partita però anche Christian Abbiati, Angelo Di Livio e Gianluca Zambrotta.

I due portieri Dida e Storari

Il portiere brasiliano ha lasciato un grande ricordo nei tifosi milanisti. Con il Milan ha vinto tutto a livello di club: campionato, Coppa Italia, Supercoppa, Champions League e Coppa del mondo per club. Altrettanto fortunata la sua esperienza in Nazionale con il Brasile campione del mondo nel 2002 trainato dal “fenomeno” Ronaldo.

Marco Storari uno degli ex Messina che ha fatto poi carriera ha iniziato nelle giovanili della Roma. I quattro anni al Messina, dal 2003 al 2007 dopo Napoli, lo fanno conoscere al campionato italiano tanto che seguono le esperienze in squadre blasonate come Milan e Juventus. Convocato in Nazionale proprio negli anni in cui difendeva la porta biancoscudata, in bacheca campionati, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con la Juventus e la Champions League nel 2006/2007 da secondo di Dida.

I profili di Donadoni e Montolivo

Roberto Donadoni ex centrocampista e ad oggi allenatore ha iniziato nelle giovanili dell’Atalanta dove ha poi giocato nei primi cinque anni della sua carriera da professionista, sono seguiti dieci anni al Milan dove tutti lo ricordano come giocatore e vanta anche esperienze all’estero in America e in Arabia Saudita. In Nazionale ha fatto parte dei gruppi di Italia ’90 e Stati Uniti ’94.

Da allenatore poi si è seduto sulle panchine di Lecco, Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari, Parma, Bologna e come ultima esperienza dello Shenzhen in Cina. In mezzo anche un biennio come commissario tecnico della Nazionale italiana post vittoria del mondiale 2006, ottenuta la qualificazione all’Europeo 2008 il cammino dell’Italia e il suo alla guida tecnica della Nazionale si interrompe con l’uscita ai quarti di finale contro la Spagna poi trionfatrice.

Riccardo Montolivo, centrocampista classe 1985, è ricordato soprattutto per le esperienze alla Fiorentina e successivamente al Milan dove in entrambe è stato capitano. Una carriera quasi da bandiera calcistica visto che in precedente era cresciuto nel Caravaggio e Atalanta, con i bergamaschi poi i primi anni in prima squadra. Per diversi anni ha fatto parte delle Nazionali, giovanili anche, con il maggior risultato ottenuto nell’europeo 2012 quando l’Italia fu battuta 4-0 dalla Spagna in finale.