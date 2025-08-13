 A Ferragosto apertura straordinaria per il "Salone dei Mosaici"

A Ferragosto apertura straordinaria per il “Salone dei Mosaici”

Redazione

15 Agosto 2025

A Ferragosto apertura straordinaria per il “Salone dei Mosaici”

mercoledì 13 Agosto 2025 - 19:30

L'appuntamento alla stazione marittima è frutto della collaborazione tra Fondazione FS e AdSP Stretto: gli orari

MESSINA – Dalle 9.30 alle 16.30, a Ferragosto, turisti e messinesi potranno visitare il “Salone dei Mosaici” della stazione marittima di Messina. Un’occasione unica nata dalla collaborazione tra Fondazione FS e AdSP Stretto e dall’impegno della fondazione e di Rete Ferroviaria Italiana.

Concesso a RFI e gestito, appunto, da Fondazione FS, questo straordinario spazio custodisce l’opera realizzata dal pittore Michele Cascella alla fine degli anni ’30, testimonianza di un patrimonio artistico e storico di grande valore.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di Tempo Stretto, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Rifiuti in Sicilia e termovalorizzatori “inquinanti”, la Regione è bocciata sulla gestione
Ponte sullo Stretto: aliscafo o treno, quale futuro per i pendolari?
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED