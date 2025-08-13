A Ferragosto apertura straordinaria per il “Salone dei Mosaici”

L'appuntamento alla stazione marittima è frutto della collaborazione tra Fondazione FS e AdSP Stretto: gli orari

MESSINA – Dalle 9.30 alle 16.30, a Ferragosto, turisti e messinesi potranno visitare il “Salone dei Mosaici” della stazione marittima di Messina. Un’occasione unica nata dalla collaborazione tra Fondazione FS e AdSP Stretto e dall’impegno della fondazione e di Rete Ferroviaria Italiana.

Concesso a RFI e gestito, appunto, da Fondazione FS, questo straordinario spazio custodisce l’opera realizzata dal pittore Michele Cascella alla fine degli anni ’30, testimonianza di un patrimonio artistico e storico di grande valore.