A Giammoro la “valle dell’idrogeno verde”

Il Gruppo Duferco investe 95 milioni di euro per la riconversione del polo siderurgico. Ecco i progetti

GIAMMORO – Una “Hydrogen Valley” nell’area di Giammoro in grado di produrre circa 100 tonnellate all’anno di idrogeno verde tramite un impianto fotovoltaico da 4 megawatt e un elettrolizzatore da 1 mw. Il progetto è promosso da Duferco, in collaborazione con Caronte Spa e Nippon Gases Italia. L’investimento è in parte finanziato nell’ambito del bando “Hydrogen Valleys” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), attraverso la Regione Sicilia. E, in generale, Duferco lancia un piano d’investimenti da 95 milioni di euro in Sicilia nel segno della riconversione industriale del polo siderurgico di Giammoro. Da rilevare pure che l’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha consentito l’autorizzazione per il rilascio del pontile e gestione commerciale del sito.

Tutti progetti di cui si parlato oggi a Messina. Il Gruppo Duferco ha presentato infatti, presso la Camera di Commercio, il piano di investimenti e i relativi progetti con il presidente Antonio Gozzi e il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza.

Si legge in una nota: “Il profondo cambiamento del contesto internazionale nel mercato siderurgico ha, infatti, portato Duferco a prevedere per il polo industriale di Giammoro un piano di riconversione e diversificazione volto al consolidamento e allo sviluppo dell’occupazione. Il forte legame che ormai da quasi 30 anni ci lega al territorio siciliano e l’impegno assunto nei confronti dei lavoratori del nostro stabilimento di Pace del Mela – commenta Antonio Gozzi – ci ha guidato in questo piano industriale di riconversione. Un progetto concreto in cui crediamo molto e che ci consentirà di sfruttare a pieno le nostre competenze in campo energetico, logistico e industriale”.

L’investimento complessivo, di circa 95 milioni di euro, consentirà lo sviluppo e la gestione delle

seguenti attività: