A Letojanni torna dopo 20 anni la festa a mare di S. Giuseppe, patrono del paese VIDEO - Tempostretto

LETOJANNI – La comunità parrocchiale si prepara per celebrare un grande evento: il ritorno della festa a mare di San Giuseppe, patrono di Letojanni, con un ricco programma religioso e civile che inizierà martedì 1 agosto e si concluderà domenica 6 agosto. Dopo vent’anni, infatti, torna la celebrazione della processione del santo patrono il cui simulacro sarà portato per mare a bordo di una barca per ricordare il giorno dell’arrivo della statua proprio dal mare. Un’iniziativa resa possibile grazie all’impegno di padre Francesco Giacobbe parroco della Chiesa di San Giuseppe che ha ottenuto il supporto dell’Amministrazione comunale e delle Forze dell’ordine e della collaborazione della Pro loco, Misericordia, Fratres, Associazioni sportive presenti sul territorio, dei titolari degli esercizi commerciali locali e di tutti i fedeli che hanno contribuito economicamente, manualmente e spiritualmente al ritorno di questa festa. “In questo anno pastorale la nostra comunità parrocchiale ha seguito una linea importante: riscoprire le sue origini e costruire cose nuove. Da questo binomio – annuncia padre Francesca Giacobbe, parroco della chiesa di San Giuseppe – torna la Festa a mare di San Giuseppe, uno tra gli appuntamenti estivi più amati dai letojannesi e dai turisti presenti ogni anno. Non una semplice Festa ma anche un momento per ricordare chi prima di noi ha organizzato, preparato e custodito questo evento. Uno tra i tanti, il sacerdote Adelino Affannato, parroco di questa comunità per quasi 30 anni”.



La Festa di giorno 6 agosto sarà accompagnata da altri importanti appuntamenti come il Perdono di Assisi che avrà luogo martedì 1 Agosto e il Raduno delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Messina che si svolgerà venerdì 4 agosto. Oltre al programma religioso, l’importante evento sarà preceduto da un’appendice di coinvolgimento ed intrattenimento: i giochi popolari in spiaggia denominati “Cuori senza frontiere” sul tratto di arenile antistante piazza Angelo D’Arrigo che si svolgeranno in due giornate (mercoledì 2 agosto fascia junior e giovedì 3 agosto fascia senior) e la 1° Edizione del LetoFestival 2023, un concorso canoro che, nascendo semplicemente come “esperimento” ha avuto in questi mesi tante richieste di iscrizioni da tutta la Sicilia (e non solo) che si terrà venerdì 4 e sabato 5 agosto nella piazza Corrado Cagli, presentato da Fortunato Marino, di cui la prima serata è dedicata ai giovani e la seconda serata agli adulti.



“Momenti di divertimento – sottolinea padre Francesco – per poter stare insieme e riscoprire quel senso di aggregazione fondamentale in ogni comunità cristiana”. L’appuntamento più atteso resta la giornata del 6 agosto. Alle ore 8 sarà celebrata la Santa Messa in chiesa. Alle 20 la Celebrazione Eucaristica in spiaggia (piazza Angelo D’Arrigo) e a seguire la suggestiva processione a mare di San Giuseppe che sarà accompagnato da un corteo di barche appartenenti alla marineria locali e ai cittadini che hanno dato la loro adesione a partecipare. Al termine ci sarà l’estrazione dei premi del sorteggio e lo spettacolo pirotecnico.