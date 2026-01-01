 Effetto botti di Capodanno a Messina, amputate due dita a un 37enne

Redazione

giovedì 01 Gennaio 2026 - 10:51

Quattro feriti stanotte. I divieti ignorati in città. Fiamme a Graviteli tra cataste di legno e auto

MESSINA – Altro che divieto di botti, falò e fuochi d’artificio con tanto d’ordinanza sindacale. A Messina, e ovunque, la notte di Capodanno si è fatto di tutto. Ma l’effetto botti ha fatto danni, con quattro feriti in città: tre uomini e una donna. Il più grave un 37enne ricoverato al Policlinico, con prognosi di 30 giorni, e l’amputazione di due dita. Negli altri casi prognosi di 7, 15 e 20 giorni.

Gravitelli dopo il falò di legna e carrelli supermercato

A Gravitelli un’auto e cataste di legno, ma anche vecchi carrelli del supermercato, in fiamme a mo’ di falò (nelle foto), con intervento dei vigili del fuoco.

Gravitelli dall'alto in fiamme

Proprio ieri un 17enne è stato arrestato per detenzione abusiva di esplosivi. A scoprirlo sono stati i militari della Stazione di Messina Bordonaro, durante una perquisizione eseguita nella zona sud nell’ambito dei controlli predisposti in occasione delle festività di fine anno per prevenire e contrastare la detenzione illegale di artifizi pirotecnici.

Nella circostanza, i carabinieri hanno rinvenuto 64 candelotti di fabbricazione artigianale, custoditi all’interno di un mezzo nella disponibilità del giovane. Il l minore è stato poi trasferito presso un Centro di prima accoglienza, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

