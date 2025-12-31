Dalla penale sul Ponte al “pacchista” messinese: i 10 articoli più letti nel 2025 su Tempostretto

Tre articoli nella top ten dei lettori di Tempostretto riguardano il ponte. Ma non mancano la cronaca, l'attualità e le nostre rubriche

Opera divisiva come poche altre, è la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina l’argomento più “caldo” del 2025 per i lettori di Tempostretto. In un anno ricco di colpi di scena, fino alla bocciatura del progetto da parte della Corte dei conti, ben tre articoli dedicati al ponte si sono piazzati nella top ten dei più letti: al primo, al nono e al decimo posto.

L’articolo che ha registrato più visualizzazioni nel 2025 sul nostro quotidiano online è relativo ai contenziosi che si aprirebbero in caso di stop alla realizzazione dell’opera. Il nostro Marco Ipsale analizza infatti lo scenario delle penali previste in caso di interruzione del progetto.

Il tema ponte torna anche al nono posto della classifica degli articoli più letti. Sempre Marco Ipsale questa volta si concentra sul peccato originale del project financing e spiega perché il governo non vuole rifare la gara.

Al decimo posto, invece, la notizia della diffida al Cipess da parte dell’associazione “Invece del ponte”, in cui vengono elencati “i motivi per cui il progetto risulta inapprovabile”.



È un articolo di cronaca il secondo dei più letti nel 2025 su Tempostretto. Riguarda i controlli effettuati dalla Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto sull’autobus di una gita scolastica, con l’accertamento di irregolarità e il ritiro della patente all’autista. L’interesse dei lettori sull’argomento era sicuramente scaturito da quanto accaduto poco prima, nello stesso mese di marzo ma a Barcellona in Spagna, dove si erano scontrati due pullman. A bordo di uno dei due mezzi c’erano gli studenti del liceo “La Farina” di Messina.



Sul podio degli articoli più letti del 2025 i dieci suggerimenti per ritrovare il benessere interiore, un contenuto sul volersi bene e sull’imparare ad amarsi scritto dalla psicoterapeuta Francesca Saccà per la sua rubrica su Tempostretto.

Le rubriche di Tempostretto tornano in classifica anche al numero 7 degli articoli più letti. Questa volta tocca a Confedilizia Messina che affronta il tema della riforma del condominio, con il rischio di una casa più cara, più burocratica e più conflittuale.

Torniamo al quarto posto degli articoli più letti su Tempostretto nel 2025, dove troviamo la notizia della lettera di oltre 100 studenti di Medicina che hanno segnalato le “gravi condizioni igieniche e strutturali” del Padiglione E del Policlinico, tra bagni sporchi, pulci e infiltrazioni d’acqua. Nello stesso articolo, la risposta della rettrice Spatari che ha promesso interventi urgenti.



Al sesto posto uno di quegli articoli che nessun giornalista vorrebbe scrivere mai. Alessandra Serio ha raccontato lo strazio della mamma di Sara Campanella, la giovane uccisa da Stefano Argentino nel pomeriggio del 31 marzo 2025.

Cronaca giudiziaria al settimo posto, con la notizia del maxi sequestro di beni a due noti avvocati messinesi, sotto processo per reati finanziari.

Una notizia di colore chiude la carrellata degli articoli più letti su Tempostretto nel corso dell’anno. All’ottavo posto c’è infatti la partecipazione del messinese Andrea Graziano alla nota trasmissione televisiva “Affari Tuoi” su Rai 1.

