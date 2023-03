A Messina assegnati i titoli regionali U12 a Condorelli e alla peloritana Maddalena - Tempostretto

Al Ct Vela di Messina nelle finali dei campionati siciliani under 12 si registra la vittoria nel torneo femminile di Matilde Maddalena del Circoletto dei Laghi

MESSINA – Al Ct Vela le fasi conclusive dei campionati siciliani under 12 che, oltre ad assegnare i titoli al maschile a Bruno Condorelli (Tennis School) e al femminile a Matilde Maddalena (Circoletto dei Laghi), assegnavano anche i posti per la Coppa Porro Lambertenghi, valida come campionati italiani under 12, in programma al Tc Bonacossa di Milano a settembre.

Alla cerimonia di premiazione (immagine in evidenza) presieduta dal direttore del torneo Tato Spatari, hanno partecipato il Delegato Provinciale Roberto Branca, il Consigliere del Crs Salvatore Cavallaro, il Coordinatore Regionale Tpra Maurizio Costa, il direttore sportivo del Ct Vela Salvi Contino, il Fup Pietro Cotruzzolà, il giudice arbitro del torneo Francesco Palano Quero e il presidente del Circoletto dei Laghi Maurizio Branca.

I nuovi campioni regionali under 12

Nel maschile si è laureato ancora una volta campione siciliano Bruno Condorelli della Tennis School Montekatira, che ha superato in finale un altro etneo, tesserato da quest’anno col Ct Vela, Gabriele Leanza 63 61. Si è disputata anche la finale per il terzo posto poiché i maschi qualificati per Milano sono tre mentre nel femminile solo le due finaliste, dove Giuliano Conigliaro del Mb Siracusa ha battuto Marco Badalì del Tc Palermo Due 60 62.

Nel femminile ha trionfato la messinese, tesserata col Circoletto dei Laghi, Matilde Maddalena, brava a battere in semifinale in rimonta la testa di serie n.2, l’altra messinese Ludovica Saija, del Ct Vela per 36 62 60 e in finale la ragusana, n.1 del seeding, Nicoletta Cavaleri, per 75 64.