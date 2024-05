A Messina la festa del vinile tra esposizioni e dj set

Il programma di oggi al "Sunset" di Mortelle per la qunta edizione

MESSINA – Quinta edizione “Messina Vinyl Fest“, l’evento dedicato al mondo del disco, in programma al Sunset di Mortelle domenica 26 maggio dalle 10.00 alle 20.00. L’ingresso è gratuito, con la possibilità di dare un contributo facoltativo all’associazione Culturale “Vinyl Fest” (a partire da 2€) o di acquistare una borsa in tela con una illustrazione dell’artista Nessunettuno.

L’iniziativa, promossa dalla neonata associazione culturale Vinyl Fest, vede fra i suoi organizzatori Francesco Bonaccorso che presenta così la giornata: “Sono orgoglioso della crescita di questi anni e abbiamo costruito una bella squadra che lavora da mesi per la buona riuscita dell’evento. La cosa più bella è riunire tante realtà del nostro territorio in una grande festa della musica, del vinile e del mare. Vi invitiamo a venire a trovarci non troppo tardi per godere appieno di una giornata all’insegna del relax e dell’allegria. Sarà possibile pranzare ed è anche prevista un’area gioco per i bambini”.

Il Vinyl Fest 2024 sarà allestito uno spazio ancora più ampio rispetto alle edizioni precedenti: il mercato del disco sarà ospitato nel terrazzo del Sunset e troveranno posto 10 espositori, tra i quali Semplicemente Dischi” da Catanzaro, affermate realtà cittadine come “Best Price Rec.”, “il Musichiere”, “Quattro Dischi del Ponta”, “Rapstore” da Catania che si dedica solo a Rap e Hip hop e tanti altri. Presente anche “Tuma Records”, giovane etichetta discografica messinese, che proporrà l’angolo dedicato alla discografia della scena locale, dove sarà possibile acquistare i dischi di band come i Basiliscus P, LSDN, The Trip Takers, Whistling heads, The Jester, Dario Naccari.

Al piano inferiore è previsto il market a cura di Opuntia Sicily Concept Store di Lucia Vento, che riunirà una selezione di espositori di artigianato e vintage della Sicilia da tutta la regione e una mostra di ceramiche d’arte a cura di Freaklab, laboratorio artistico di ceramica.

In programma numerosi DJ Set – suonati rigorosamente in vinile – con ospiti da tutta Italia e con la partnership di 180gr.tv. Fra i tanti Dj che si alterneranno, si esibiranno Sara Mautone, Elvis Delmar ed i messinesi Morgan, Kollasso e Bluemarina.

Sono in programma dei talk di approfondimento a cura di “Ituoigelatinipreferiti” e Letteraemme.

La Cineteca dello Stretto organizzerà una iniziativa con esposizione di strumenti quali cineprese, proiettori e pellicole dei primi del 900 e una campagna di raccolta dedicata alla condivisione di materiali audiovisivi rari e preziosi che parlano del nostro territorio dove tutti potranno contribuire portando le proprie pellicole e filmati amatoriali, per rivederli finalmente digitalizzati e pronti alla visione.

Spazio anche alla beneficenza, con la presenza di associazioni no profit che operano in favore del territorio: Puli – Amo Messina che, nel corso della giornata, promuoverà una “caccia al rifiuto”, Addiopizzo ed Ecosfera diving.