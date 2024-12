A Messina torna la pallavolo internazionale, a gennaio arrivano le migliori nazionali U16

Il PalaTracuzzi ospiterà dal 3 al 5 gennaio il Wevza Volleyball Tournament. Il presidente Fipav Messina Zurro: "Ancora una volta siamo pronti a manifestazioni di alto livello"

MESSINA – Il PalaTracuzzi è pronto ad accogliere il Wevza Volleyball Tournament Under 16 Femminile, in programma in città dal 3 al 5 gennaio 2025. Il torneo vedrà scendere in campo le migliori nazionali under 16 femminili, pronte a sfidarsi in una competizione che promette grande spettacolo e alto livello tecnico. La manifestazione, organizzata sotto l’egida della Western European Volleyball Zonal Association (Wevza), rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di pallavolo e per chi desidera scoprire le future promesse di questo sport.

La Federazione Italiana di Pallavolo ha scelto Messina come sede per il primo evento internazionale dell’anno, confermando la fiducia nelle sue capacità organizzative e nel suo potenziale attrattivo, promuovendo questa prestigiosa iniziativa e contribuendo a consolidare il ruolo dell’Italia nel panorama sportivo internazionale. Gli incontri saranno ad ingresso gratuito, con l’obiettivo di rendere il torneo accessibile all’intera cittadinanza e permettere agli spettatori di vivere da vicino l’atmosfera di una manifestazione sportiva internazionale. Sarà un’occasione per mettere in luce il talento delle giovani atlete, ma anche per dare a Messina l’opportunità di una visibilità internazionale non solo a livello sportivo ma di essere apprezzata come una città accogliente e appassionata.

Soddisfazione di sindaco, assessore e presidente territoriale

“Siamo onorati di ospitare eventi di questo livello a Messina – dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro – e di mettere a disposizione le nostre strutture, il nostro supporto come amministrazione comunale e la nostra accoglienza per manifestazioni che, come questa, ci permettono di confermare il binomio sport–turismo, unitamente alla promozione dello sport come strumento di aggregazione, di inclusione sociale e di crescita culturale e turistica del nostro territorio. Per noi è una soddisfazione ancora più grande perché sono questi, i valori in cui la nostra Amministrazione crede fortemente”.

“Messina si conferma ancora una volta al centro della scena internazionale del volley, sia indoor che outdoor” – afferma Alessandro Zurro, Presidente del Comitato Territoriale Fipav Messina – “Esprimo un sincero ringraziamento alla Federazione Italiana di Pallavolo per l’opportunità e la fiducia che ripone nel Comitato Territoriale Fipav Messina. Questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio e conferma il lavoro svolto per promuovere e valorizzare la pallavolo sul nostro territorio. Ringrazio altresì il Comune di Messina per essersi dimostrato ancora una volta un partner fondamentale, sempre pronto a sostenere iniziative che promuovono lo sport e i valori che rappresenta. È grazie a questa sinergia che possiamo continuare a crescere e offrire al territorio eventi di così alto profilo”.