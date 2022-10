Milazzo, anche la scuola “si differenzia”. In classe i kit per i rifiuti

Nuova iniziativa dedicata al tema della raccolta differenziata, nella città di Milazzo dove saranno gli stessi studenti a differenziare in classe

MILAZZO – Torniamo sul tema della raccolta differenziata, particolarmente vivo nel mamertino dove l’amministrazione ha più volte spinto al fine di incrementare le percentuali di rifiuto differenziato anche nell’ottima di intervenire sul decoro urbano.

Adesso una nuova iniziativa riguarderà le scuole di Milazzo, dove saranno gli stessi studenti a differenziare in autonomia direttamente in classe. L’amministrazione, infatti, ha chiesto alla ditta incaricata del servizio –la Caruter- di distribuire i kit necessari alle varie scuole.

Un modo per rendere partecipi anche i giovanissimi ed educarli sin dall’età scolare a differenziare nel modo più corretto così come sottolineato dallo stesso sindaco Pippo Midili: «L’obiettivo –ha spiegato- è da un lato migliorare sensibilmente la qualità e la quantità della raccolta di rifiuti negli istituti scolastici della nostra città, dall’altro sensibilizzare ulteriormente gli studenti in questo ambito. È doveroso mettere a disposizione dei bambini e dei ragazzi i bidoncini già nelle classi e indurli alle buone abitudini che potranno estendere anche a casa. Del resto, non c’è posto migliore della scuola per imparare e assimilare le buone prassi, di qualunque tipo esse siano».

