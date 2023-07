A Milazzo eccessivi consumi idrici nella notte. Midili: “Siate parsimoniosi”

Troppi consumi d’acqua nelle ore notturne, a Milazzo e in particolare nella zona della Piana. Il sindaco invita alla parsimonia e avverte sui rischi

MILAZZO – Con il caldo di questi giorni l’acqua è sempre più un bene prezioso, tanto per ottenere un po’ di frescura quanto per la cura del verde delle proprie case. Nella città del Capo, tuttavia, i consumi sono risultati particolarmente fuori norma, in particolare nella zona della Piana.

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha lanciato un appello invitando alla parsimonia ma, soprattutto, avvertendo che le conseguenze per un utilizzo eccessivo dell’acqua potrebbe portare a criticità per tutta la cittadinanza.

«Le verifiche effettuate con i rilevatori elettronici –spiega il sindaco Pippo Midili– hanno registrato un consumo anomalo nelle ore notturne, nell’area della Piana, circostanza che non dovrebbe esserci e le conseguenze potrebbero penalizzare tutti i cittadini. Per questo rinnovo l’appello alla popolazione ad un uso consapevole dell’acqua, evitando consumi diversi da quelli che normalmente vengono effettuati».