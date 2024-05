“Una blatta a passeggio tra i miei capelli in una pizzeria”

Una donna racconta un'esperienza "scioccante a Messina e nessuno mi ha chiesto scusa"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ieri sera ho mangiato una pizza a Messina, la mia città. All’improvviso una scoperta raccapricciante, mentre ero in attesa di mangiare. Ho percepito qualcosa nel corpo e poi ne ho avuto la certezza: una blatta enorme mi passeggiava nella schiena e tra i capelli. Mi sono mossa di scatto ed è volata via sopra il cameriere, per poi rifugiarsi lì da dove proveniva: dalla porta del bagno accanto al mio tavolo. Io ho urlato. Per me è stato uno schock e mi sento ancora traumatizzata. Sono uscita all’aperto a prendere aria ed ero bianca in viso. Tremavo ma soprattutto ero disgustata. Ciò nonostante, e non lo rifarei, sono rimasta nel locale. Ho pagato a prezzo pieno ma, secondo me, i clienti non si trattano così”.

A parlare è una donna, che aggiunge: “Nessuno mi ha detto ci scusi o mi dispiace. Sono talmente abituati, oppure se ne fregano dei loro clienti? Se il locale fosse stato mio, avrei offerto la pizza o avrei fatto uno sconto perché è già tanto che i clienti siano rimasti! Sono insetti, d’accordo, può capitare. Ma esistono trattamenti per eliminarli e andrebbero fatti spesso nei locali dove si mangia. Quest’esperienza è stata orrenda e resterà per me, per sempre, un trauma”.

L’immagine è di repertorio.