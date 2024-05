Meteo: finalmente in Sicilia arriverà la pioggia e non solo sul Messinese

Le precipitazioni riguarderanno pure le aree duramente colpite dalla siccità. Rischio temporali

Dopo un weekend condizionato dal tempo stabile e soleggiato a inizio di settimana, il tempo andrà nuovamente a peggiorare per la discesa sul Mediterraneo di una goccia fredda in quota, attualmente in azione sul nord della Francia. Questa depressione chiusa in quota, caratterizzata da un nocciolo freddo di -30°C a 5500 metri (notevole per maggio), domani scivolerà verso la Corsica e la Sardegna, per avvicinarsi alla Sicilia nella giornata di mercoledì. La buona notizia sta nel fatto che stavolta le piogge, fra mercoledì e giovedì, coinvolgeranno buona parte della Sicilia, inclusi i territori duramente colpiti dalla siccità. Questa è già una grandissima notizia.

Ovviamente queste piogge non risolveranno il problema, ma quanto meno daranno una boccata d’ossigeno a piante, terreni e coltivazioni, già in parte secche. In Sicilia occidentale si potrà avere un lievissimo incremento degli invasi, ormai semivuoti. Va detto che oltre alle piogge moderate, apportate dal fronte occluso, fra giovedì e venerdì ci sarà, tenendo in considerazione i forti contrasti termici fra media e bassa troposfera (causa il passaggio della goccia fredda in quota sui cieli siciliani a cui si somma l’impatto della maggior radiazione solare di maggio), il rischio anche di assistere a fenomeni di natura convettiva, con rischio di rovesci e temporali localizzati. Eventuali scrosci di grandine o forti colpi di vento associati a locali celle temporalesche in formazione sulle aree interne dell’Isola, rischiano di causare danni alle colture, specialmente al grano.

Martedì 7 maggio 2024

Avremo a che fare con cieli inizialmente poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con tendenza a rapido aumento della copertura nuvolosa stratificata dalla seconda parte del giorno. Entro sera sarà possibile il rischio di vedere qualche locale piovasco da nubi stratificate. Massime non oltre i +21°C, minime sui +16°C. Venti deboli da Sud e mari poco mossi, quasi calmo il Tirreno sotto costa.

Mercoledì 8 maggio 2024

Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, con primi piovaschi sull’area ionica e sullo Stretto di Messina. Dopo il passaggio di qualche schiarita, alternata da ampi annuvolamenti, fra il pomeriggio e la serata nuove bande di piogge saliranno verso il messinese, divenendo più diffuse, tanto da interessare buona parte del territorio e la città. Avremo a che fare con un clima molto umido, con possibilità di nubi basse sotto i 200 metri (quindi possibilità di nebbie nei sobborghi collinari). Ventilazione inizialmente meridionale, tendente a ruotare da Nord entro la serata. Temperature massime non oltre i +19°C +20°C, minime sui +15°C.

Giovedì 9 maggio 2024

Ancora ci sono delle incertezze previsionali riguardo l’entità delle precipitazioni attese fin dal mattino, che potrebbero risultare veramente abbondanti se il minimo al suolo si posizionerà poco a sud della Sicilia, richiamando un umidissimo flusso sciroccale sulla costa orientale. Per il modello inglese le piogge potrebbero risultare meno abbondanti sul messinese, ma con il rischio di assistere allo sviluppo di temporali nelle aree più interne nel pomeriggio, con successivo miglioramento durante le ore serali.