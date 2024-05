Messina. Marciapiedi occupati dalle moto

L'abitudine di parcheggiare sui marciapiedi è sbagliata per le auto ma anche per le moto. La segnalazione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Al centro non si può camminare più sui marciapiedi, sono diventati parcheggio per le moto”.

Nel caso evidenziato dalla foro ci troviamo in via Primo Settembre. Abbiamo denunciato spesso la cattiva abitudine di parcheggiare le macchine sui marciapiedi. Lo stesso discorso vale per le moto. I pedoni hanno il sacrosanto diritto di camminare liberamente nello spazio a loro riservato. D’altra parte, per i mezzi a due ruote, sono stati allestiti diversi stalli riservati alla loro sosta. Due di questi si trovano in via Garibaldi, poco distanti dal marciapiedi occupati in modo incivile.