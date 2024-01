A Milazzo si è insediato il Garante per l’infanzia: gli orari di ricevimento

Prendono il via le attività del Garante per l’infanzia, da poco insediatosi nella città di Milazzo dopo la nomina da parte del sindaco

MILAZZO – Prendono ufficialmente il via le attività del Garante per l’infanzia di Milazzo, Antonio Napoli, che questa mattina si è insediato presso Palazzo dell’Aquila. Napoli ha incontrato l’assessore ai servizi sociali, Pasquale Impellizzeri, con il quale ha definito gli orari di incontro con il pubblico e le prime attività che saranno avviate sul territorio.

Il Garante per l’infanzia riceverà presso l’area che ospita gli uffici dei sevizi sociali, tutti i giovedì dalle 16.00 alle 18.00 a partire dal prossimo 15 febbraio. Intanto Napoli anticipa che punterà molto sulle scuole, avviando incontri dedicati.

«Intendo -ha dichiarato Napoli- molto approcciarmi con le scuole per trasmettere il messaggio che esiste qualcuno pronto ad ascoltarli ed intervenire per risolvere eventuali situazioni di disagio. L’intento è poi quello di avviare la massima collaborazione con quanti svolgono già compiti di prevenzione e assistenza ai ragazzi, naturalmente con i servizi sociali. Sarò affiancato certamente da volontari e professionisti che tracceranno con me e con l’amministrazione la strada che il Garante per l’infanzia vuole percorrere».