A Milazzo la Valle del Mela in corteo per la Palestina

Diverse le associazioni della Valle del Mela che si riuniranno a Milazzo, in corteo per esprimere solidarietà alla Palestina

Milazzo – Venerdì 5 luglio, alle ore 19:00, partirà da Piazza Roma, a Milazzo, un corteo promosso da associazioni, organizzazioni e cittadini della Valle del Mela in segno di solidarietà verso la Palestina e il popolo palestinese.

La manifestazione è l’esito di una serie di iniziative già svolte sul territorio nelle settimane precedenti, e nasce con l’intento di coinvolgere le istituzioni locali nella richiesta di una presa di posizione pubblica sul conflitto in Medio Oriente.

Gli organizzatori invitano i consigli comunali e le amministrazioni del comprensorio a partecipare all’iniziativa, esprimendo una posizione sulla questione. “Occorre che le stesse istituzioni locali -si legge in una nota stampa- esigano dal governo nazionale un immediato cessate il fuoco, per una pace giusta, per la fine dell’occupazione di Gaza e della Cisgiordania e per la cessazione di tutte le politiche di apartheid a danno del popolo Palestinese».