A novembre i lavori, niente tram a Messina nel 2025 per rifare la linea

Tra un mese l'atteso avvio per la riqualiificazione. Ecco che cosa prevede

MESSINA – Lavori di riqualificazione del tram a Messina. La tranvia nel 2025 sarà chiusa. Sarà rafforzato il servizio degli autobus, allo stato attuale “130-140 in città”. Ad aggiornare è il presidente di Atm Giuseppe Campagna: “Entro dieci giorni dovremmo avere il via libera della società di validazione del progetto (uno dei due organismi tecnici di verifica e certificazione, n.d.r.) e poi partiranno i lavori. Noi contiamo d’iniziare a novembre. Nella fase iniziale, la linea non sarà toccata. Ci si dedicherà ai sottoservizi, accanto alla linea: la centrale e i sistemi elettrici e, in generale, la dotazione tecnologica. Tutti i lavori che si possono fare senza incidere sulla circolazione del traffico, in prima battuta, saranno fatti. Poi verrà il momento in cui si partirà sui binari e chiuderemo la tranvia per il periodo necessario. Gli interventi più importanti riguardano il viale San Martino, il viale della Libertà, via Primo Settembre, la riqualificazione dei due capolinea e quella architettonica di Piazza della Repubblica”.

Dopo le feste, a gennaio, si entrerà nel vivo dell’operazione da 22 milioni di euro: dalla stazione al viale San Martino e a Piazza Cairoli, con la definitiva pedonalizzazione. Si manterranno i due binari, e non come originariamente previsto il binario unico, sulla cortina del porto e a Provinciale. “Cerchiamo di apportare dei miglioramenti significativi rispetto a un progetto, quello del tram a Messina, che è stato concepito male”, hanno più volte sottolineato il sindaco Federico Basile e il presidente Campagna.

I lavori aggiudicati nel 2023

I lavori per la riqualificazione della linea tranviaria di Messina sono stati aggiudicati alla ditta Ingegneria costruzioni Colombrita che ha presentato un’offerta di 22milioni 353mila e 153 euro, con un ribasso pari al 13,222% sull’importo posto a base di gara di 25 milioni 759mila e 9 euro.

Erano stati aggiudicati a gennaio 2023 ma si è dovuto attendere 13 mesi perché l’aggiudicazione diventasse definitiva. Nel febbraio 2024, la firma è stata posta dal presidente di Atm e dall’amministratore delegato della Ingegneria Colombrita Costruzioni di San Giovanni La Punta (Catania), Fabio Sebastiano Colombrita.

Gli interventi

La riqualificazione della linea tramviaria prevede numerosi interventi. Sul viale San Martino è in programma la sostituzione della pavimentazione stradale e la riqualificazione architettonica, al fine di creare un unico livello pedonale. Sul viale della Libertà verranno eseguiti lavori di riqualificazione dei binari e di risagomatura stradale. Nella via Vittorio Emanuele II ci sarà l’eliminazione delle attuali variazioni altimetriche. In via I Settembre si procederà con la sostituzione della pavimentazione stradale e tranviaria.

Nello specifico, sono previsti lavori di ripavimentazione e l’installazione di nuove pensiline. Ecco gli interventi di riqualificazione architettonico-urbanistica della tranvia nei dettagli: la riqualificazione del Capolinea Nord Annunziata; la riqualificazione di tutte le fermate; la riqualificazione dell’area adiacente alla fermata “Boccetta” (Largo Marinai Russi); la ripavimentazione della via I Settembre; la riqualificazione di piazza della Repubblica e del tratto del viale San Martino compreso da piazza Cairoli a viale Europa e dell’area adiacente alla fermata di villa Dante. Saranno inoltre eseguiti interventi di riqualificazione idraulica e smaltimento acque e di riqualificazione impiantistica.

Addio ai marciapiedi sul Viale San Martino

L’isola pedonale del viale San Martino cambierà volto. Non ci saranno più il marciapiede e la carreggiata separate ma una nuova isola con un’unica pavimentazione. Dalla via Santa Cecilia a piazza Cairoli, l’area pedonale e la pista ciclabile cammineranno l’una accanto all’altra. Non esisterà più il dislivello fra il marciapiede che costeggia le attività commerciali e quella che fino a qualche mese fa era la corsia per le auto. Così finalmente avrà tutte le caratteristiche di una vera e propria area pedonale.

Articoli correlati